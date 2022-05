Après un succès inégalé, des dépenses inconsidérées ont mis le Barça dans un gouffre financier et le club a été contraint de reconstruire son équipe sans l'emblématique Lionel Messi. Cette crise financière est probablement en partie la raison pour laquelle Dani Alves a pu revenir au club. Le club catalan cherchait des options à bas prix et, avec un noyau de jeunes en devenir, un leader pour les guider.

Dani Alves dur avec le Barça

Le Brésilien avait quelques idées intéressantes sur les erreurs commises par le club ces dernières années. S'adressant à Marca, Alves a estimé que le club avait perdu sa direction. "Pour moi, ce qui a changé au Barça, c'est qu'ils se sont laissés influencer par le courant. Le football a changé et le club, par erreur, a voulu changer et suivre ce courant. Mais si vous avez une base solide, vous n'avez pas besoin de vous adapter à ce qui émerge ou à la mode car alors vous serez vulnérable. Le Barça a une académie sur laquelle il peut s'appuyer et partir de là, car c'est sa force. Le football a changé et [le Barça] a essayé d'acheter et de vendre, et ce n'est pas le Barça ! La Masia doit être sauvée et cela devrait être la force de Barcelone."