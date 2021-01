Après que Sergio Busquets ait fait sa 600e apparition pour Barcelone samedi, le joueur a analysé le retour en forme du club catalan en 2021. Pour le milieu de terrain, l'équipe joue avec plus de confiance. Les résultats tout au long de la campagne ont été mitigés pour les hommes de Ronald Koeman, mais ces derniers temps, il y a eu un certain nombre de sorties satisfaisantes dans le contenu comme dans le résultat. "Maintenant, l'équipe est plus solide, nous sommes beaucoup plus confiants", a expliqué Busquets à BarcaTV.

Busquets évoque sa 600e

"Les occasions continuent à venir en attaque et maintenant les buts les accompagnent. Cela rend tout plus facile, j'espère que nous pourrons continuer à grandir en tant qu'équipe." La carrière de Busquets au Camp Nou a été phénoménale, certains allant même jusqu'à dire qu'il a modernisé le rôle de milieu de terrain, et l'international espagnol a évoqué certains moments emblématiques. "Votre premier match reste toujours avec vous. Mon premier but en Ligue des Champions à Bâle, l'année où nous avons remporté le triplé puis le sextuplé. Tout a été très excitant, je garde tous mes souvenirs en mémoire et je savoure la vie quotidienne dans les vestiaires." Accumuler 600 matchs pour un club de l'échelle de Barcelone est un exploit, et peu de joueurs peuvent s'en targuer. "Je suis heureux et fier d'avoir atteint ce chiffre", a confirmé Busquets. "Seuls quatre footballeurs ont pu y parvenir et je suis tellement heureux de la carrière que j'ai pu avoir. Tout le monde m'a beaucoup aidé à profiter de ces 600 matches, et j'espère faire partie de beaucoup d'autre rencontres."