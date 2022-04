Barça : Busquets devient légendaire

Avec le match de lundi contre Cadiz, Sergio Busquets a égalé le total d'apparitions d'Andres Iniesta pour le club catalan. Le milieu de terrain a atteint le chiffre impressionnant de 674 matchs pour les Blaugrana, entrant dans le top 3, avec seulement Lionel Messi et Xavi devant lui dans le livre des records. L'Argentin a joué 778 matches, tandis que l'actuel entraîneur en a joué 767.

Busquets dans le top 3

Depuis ses débuts officiels le 13 septembre 2008, Busquets est devenu un joueur essentiel dans une période incroyablement réussie de l'histoire du FC Barcelone, traversant différentes époques du club. Et il a encore le temps d'étoffer son palmarès, puisqu'il lui reste un an de contrat, avant toute spéculation sur une prolongation ou une éventuelle retraite.

Sur les 674 matchs de Busquets, 445 ont été disputés en Liga, où il affiche un taux de réussite plus que respectable de 73 %. En outre, il a disputé 125 matchs de Ligue des Champions, 72 de Copa del Rey, 18 de Supercopa de Espana, six d'Europa League, cinq de Coupe du monde des clubs et trois de Supercoupe d'Europe.