Barça: Bonnes nouvelles pour Messi et Dembélé

Deux jours après avoir renoué avec la victoire au détriment de Getafe en championnat (0-2), le FC Barcelone a accueilli deux autres nouvelles encourageantes ce lundi, à 48 heures d'une rencontre importante en Ligue des champions, à domicile face à l'Inter Milan d'Antonio Conte.

En effet, Lionel Messi et Ousmane Dembélé, tous deux en délicatesse avec leur cuisse gauche, ont pu participer en partie à la séance d'entraînement collectif programmée dans la matinée. Les internationaux argentin et français ont ensuite continué les soins et n'ont que peu de chances d'être aptes pour le duel contre les Nerazzurri.