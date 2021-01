Barça - Bilbao, balle au centre

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

🤩 À la suite d'un très beau match, le Barça s'impose 3-2 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao grâce notamment à un doublé de Lionel Messi !

📈 Les Blaugranas montent sur le podium de la Liga, les Basques sont 9èmes !https://t.co/HszZVtetQ3

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 6, 2021



1 - Lionel Messi a reçu ce soir lors de la défaite de Barcelone (2-3) en Supercoupe contre Bilbao un carton rouge pour la 1ère fois en 753 matches toutes compétitions confondues avec le Barça. Inédit. pic.twitter.com/xw2ni4Xedi

— OptaJean (@OptaJean) January 17, 2021

On comptait sur Ronald Koeman pour nous apporter le plus d'informations sur son Barça, en toute logique, à la veille du troisième match face à Bilbao en moins d'un mois. Mais on n'a pas eu droit à grand-chose... "On a eu beaucoup d'occasions pour gagner les deux matchs. Ils ont remporté la Supercoupe, ils sont forts physiquement et sur coups de pied arrêtés. On doit être très concentrés sur ces actions et concrétiser nos occasions. Nous nous sommes beaucoup améliorés, il faut continuer ainsi. Aucun ne surprendra l'autre après ces deux matchs, on a chacun nos systèmes..." L'entraîneur néerlandais était surtout motivé par... l'arbitre : "C'est très important qu'il ne siffle pas de fautes imaginaires, comme la dernière fois. Attention aux fautes inutiles, car l'arbitre n'attend que ça."Finalement, pour espérer en savoir un peu plus sur le FC Barcelone en vue de cette belle, après le(le 6 janvier)(le 17 janvier), il fallait mieux assister à la conférence de presse de Marcelino, celui qui a relancé l'Athletic en ce mois de janvier : "Il faut limiter au maximum l'implication de Lionel Messi, j'espère qu'il ne sera pas décisif. Il avait réussi le meilleur match de sa saison chez nous. En Supercoupe, il est apparu un peu hésitant et pas si déterminant, on espère qu'il ne le redeviendra pas... Avec lui, le Barça est très difficile à contester. Il est au-dessus des autres, les statistiques et le jeu nous le montrent à tous. Il y a d'autres bons joueurs, Frenkie de Jong est dans un moment extraordinaire, Pedri a fait un match spectaculaire, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann sont très bons. On ne peut pas leur concéder un mètre ou une seconde."Ces affrontements avec le Barça représentent au mieux la nouvelle ère Marcelino, puisque le nouveau coach est arrivé pour diriger justement ce premier match contre Barcelone, avant d'enchaîner avec cinq victoires : une en Liga, deux en Coupe du Roi, et donc deux en Supercoupe avec cet enchaînement royal Real - Barça, qui avait fini par provoquer la première expulsion de Lionel Messi sous le maillot du Barça après un coup de poing sur Villalibre."On était meilleurs sans ballon lors du deuxième match, on était plus clairs dans les zones de pression pour neutraliser le bon jeu d'attaque adverse, conclut le technicien du club basque. Ils ont eu bien moins d'occasions en Supercoupe qu'en Liga, espérons qu'on s'améliorera à nouveau. On ne sait jamais quel est le meilleur moment pour les affronter. Nos deux matchs étaient très bons, ils restent favoris, mais on veut gagner ! On aimerait ne pas encaisser de but, pour ça il nous faut aussi de la réussite. Offensivement, on doit avoir plus confiance dans notre circulation de balle et la finition. Le meilleur moyen de gagner, c'est de se créer un maximum d'occasions." On imagine que Koeman pense pareil.