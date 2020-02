Ce jeudi était une journée à oublier pour les deux géants du football espagnol. Alors que le Real Madrid s'est incliné à Bernabeu contre la Real Sociedad dans un match fou (3-4), le FC Barcelone a également été éliminé de la Coupe du Roi, s'inclinant sur la plus petite de marges face à l'autre club basque, l'Athletic Bilbao. Cette défaite est malvenue. Elle intervient dans une période agitée pour le club catalan, déjà battu une fois depuis l'arrivée de Quique Setién. Malgré cela, l'optimisme reste de mise.

Bartomeu estime que Barcelone est dans le vrai

Le président Josep Maria Bartomeu est sorti du silence pour répondre aux critiques sur le jeu des Blaugrana. Selon lui, l'équipe de Quique Setién est dans le vrai. "Nous avons eu des occasions nettes et le jeu a été bon. Je tiens à féliciter les joueurs pour le jeu déployé. Ils ont fait preuve d'ambition et de désir. Nous avons maintenant la Liga et la Ligue des Champions et, en jouant comme ça, bien sûr que les succès viendront. Je réitère que j’ai aimé l'ambition que cette équipe a montrée sur un terrain compliqué parce que leur public a beaucoup apporté".