Barça: Avec Messi et Dembélé à Bilbao

Ce dimanche (20h45), le Barça rendra visite à l'Athletic Bilbao, 13e, dans le cadre d'un match décalé de la 23e journée de Liga. Leader du championnat avec 5 points d'avance sur son nouveau dauphin, le Real Madrid, Barcelone ira au Pays Basque avec Lionel Messi et Ousmane Dembélé, tous deux incertains. De retour à la compétition et entré en cours de match mercredi lors du quart de finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid (1-1), "La Pulga" est bien du déplacement. Quant au Français champion du monde, Ousmane Dembélé, il effectuera peut-être son retour à la compétition sur la pelouse de San Mames car il a bien été retenu dans le groupe d'Ernesto Valverde.

Parmi les autres Blaugranas convoqués on retrouve bien entendu les tauliers tels que Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Luis Suarez ou encore le défenseur tricolore Clément Lenglet. En revanche, Jordi Alba est suspendu et Samuel Umtiti est toujours blessé, tout comme Rafinha et Arthur. Pour rappel, le Barça reste sur 11 rencontres sans défaite en Liga.