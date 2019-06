Barça-Athur: "Tite me donne plus de liberté"

Titulaire avec le Brésil lors de la rencontre amicale face au Qatar jeudi (2-0), Arthur a comparé son rôle de milieu de terrain au Barça et avec la Seleçao. Il semble clair que l'international auriverde est davantage à son aise dans le système mis en place par Tite.

"Je participe à la construction du jeu plus haut au Barça. Avec la sélection, j’ai plus de liberté pour descendre et construire l’action. Je crois que c’est la différence majeure. Tite me donne plus de liberté pour chercher le ballon plus bas. À Barcelone, je n’ai pas cette liberté et je dois recevoir la balle plus entre les lignes et me tourner vers l’attaque", a confié Arthur, dans des propos relayés par Marca.

C'est une déclaration qui pourrait mettre à mal le crédit d'Ernesto Valverde, qui a été conservé à la tête du club catalan malgré l'élimination en demi-finale de Ligue des champions face à Liverpool (3-0 à l'aller, 4-0 au retour) et la défaite en finale de Coupe du Roi contre Valence (1-2).