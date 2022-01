Le salaire de Ronald Araujo est inférieur à 900 000 euros, un chiffre inhabituellement bas pour un joueur de sa valeur marchande (35 millions d'euros) et bien inférieur à ce que gagnent les autres défenseurs centraux de l'équipe première de Barcelone (Lenglet et Umtiti, par exemple). Le salaire d'Araujo est une pierre d'achoppement dans le projet du club de renouveler le contrat du défenseur, une opération qui sera tout sauf simple. Outre l'intérêt du Real Madrid pour le joueur, plusieurs clubs de Premier League s'intéressent à lui.

Araujo vers un départ ?

Les plans pour renouveler le contrat d'Araujo et lui donner une augmentation de salaire étaient tombés à l'eau et c'est désormais une question d'urgence pour le Barça, selon AS. Le joueur est représenté par Excellence Sports, tandis que Flavio Perchman, son représentant dont le travail consiste à traiter avec les médias, a déclaré vendredi : "Araujo est très heureux et veut continuer à Barcelone". Perchman a également ajouté qu'il n'y avait aucune certitude quant à l'intérêt du Real Madrid. Le Barça aura du pain sur la planche car Araujo sait qu'il s'agit du premier gros contrat de sa carrière, celui qui lui garantira la stabilité pour les prochaines années.