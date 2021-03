Barça : Ansu Fati honoré par la presse

Le talent d'Ansu Fati n'est un secret pour personne et le jeune virtuose du Barça a d'ailleurs été choisi parmi ses pairs pour remporter le trophée NXGN. Une distinction qui honore les meilleurs jeunes footballeurs du monde. La liste NXGN est conçue par le réseau de journalistes de Goal opérant dans 44 pays et Fati a semblé très filer de cet accomplissement.



Les gagnants de #NXGN 2021 ont été révélés 🙌

🏆 Ansu Fati



🏆 Hanna Bennison

Découvrez pourquoi ils sont nos très dignes gagnants 👇https://t.co/KAh263uxmP pic.twitter.com/Rujmpb1CAB

— Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) March 23, 2021

L'Euro, Fati ne sait pas encore

«Je tiens à remercier les personnes qui ont voté pour moi et bien sûr mes coéquipiers, sans eux cela n'aurait pas été possible, et aussi merci à tous les entraîneurs que j’ai eus », a indiqué le prodige du Barça pour Goal, qui ne sait pas encore s'il participera à l'Euro 2020 avec la Roja, alors qu'il se remet toujours d'une grave blessure au genou survenue en novembre dernier : « Je souhaite être là, mais je dois d'abord me remettre de ma blessure. Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir, mais c'est un rêve pour n'importe quel joueur de pouvoir jouer à l’Euro », a-t-il glissé.