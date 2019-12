Le Clasico de la 10e journée de Liga s'est achevé mercredi soir sur un score décevant de 0-0. Mais la guerre des mots entre les deux formations rivales vient à peine de commencer. En effet, le Real estime qu'il aurait dû bénéficier de deux penaltys lors du match. Avec un Raphaël Varane qui a reçu un coup de Clément Lenglet dans la surface catalane, sans oublier un tirage de maillot manifeste sur l'ancien lensois de la part du milieu des Blaugrana Ivan Rakitic.







Madrid a manifesté son mécontentement par la voix de son capitaine Sergio Ramos, alors que les différents quotidiens sportifs madrilènes ont fait leurs choux gras de cette affaire, s'interrogeant notamment sur le non recours au VAR lors du match. Et le Barça n'a pas tardé à rétorquer de manière assez sèche : « Je ne vais pas interpréter deux actions. L'action de Piqué contre la Real Sociedad la semaine passée était claire et le VAR n'a pas été demandé. Si le Real considère qu'il l'a vu de cette manière, ça les regarde. L'arbitre siffle, le VAR décide s'il y a faute, et voilà. Si le VAR a été introduit, c'est pour éclaircir les actions, et certaines peuvent être analysées. Si le Real pense que ces deux actions sont claires, alors il n'a qu'à arbitrer » a déclaré Guillermo Amor, responsable des relations institutionnelles des Blaugrana, interrogé par Movistar. Voilà qui ne va pas réchauffer les relations entre les deux clubs...