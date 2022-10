Jordi Alba n'a été titularisé qu'une seule fois en Liga cette saison, le jeune Alex Balde s'étant approprié le poste de latéral gauche. L'arrivée cet été de Marcos Alonso en provenance de Chelsea signifie que les choses ne devraient pas s'améliorer pour Alba. Le Barça voudrait se débarrasser du salaire d'Alba, et le joueur de 33 ans s'en est pris à ses employeurs actuels le mois dernier pour avoir tenté de le céder à l'Inter Milan lors de la fenêtre de transfert estivale.

La Juve vise Jordi Alba

"Barcelone négocie avec l'Inter à la fin de la période des transferts ?" a-t-il demandé, incrédule. "Au final, chacun agit comme il le souhaite. Je suis quelqu'un qui aime qu'on lui dise les choses franchement. On peut toujours faire mieux, mais après tout ce que j'ai vu, je ne suis surpris par rien. Je n'ai pas à me justifier", poursuit le défenseur, qui a remporté 15 titres avec le Barca. "Je suis au club depuis de nombreuses années, je suis passé par des moments où je n'ai pas joué. J'essaie toujours d'être le meilleur possible et maintenant je n'ai pas ces minutes de jeu." La Juventus serait à l'affût.