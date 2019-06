Barça: Abidal victime d'un hacker

Eric Abidal, directeur sportif du FC Barcelone, a subi un piratage de son compte Instagram. C'est en tout cas la version avancée par le FC Barcelone et relayée par le quotidien Mundo Deportivo. En cause, un post avec une photo de Johan Cruyff et une phrase du Néerlandais disant: "Celui qui doute de jouer au Barça, il ne nous sert déjà plus à rien". Dans ce même message, en plus de la photo, il y avait ce commentaire: "Merci Johan, tu es dans le vrai".

Un double message dont l'interprétation va clairement en direction d'un Matthijs de Ligt, défenseur néerlandais de l'Ajax Amsterdam, qui doute officiellement quant à son futur et qui est en relation avec le Barça de longue date.