Qui peut émettre aujourd’hui des critiques négatives à l'encontre de Karim Benzema ? L’exercice apparaît délicat alors que l’avant-centre du Real Madrid enquille les performances de haute volée. En milieu de semaine, l’attaquant français a signé un triplé à Londres face à Chelsea (3-1) lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce qui rappelle ses trois autres buts inscrits face au PSG le 9 mars à Madrid (3-1, 8e retour).

Ballon d'Or et Coupe du Monde

« C'est aujourd'hui le meilleur attaquant du monde, le meilleur numéro neuf », estime Jean-Pierre Papin, interrogé sur Europe 1. Il a pris un grade là en quelques mois qu'il n'avait jamais eu auparavant. Ça l'a renforcé dans plein de choses. » Lauréat du Ballon d’Or en 1991, quand il portait les couleurs de l’OM, JPP juge Karim Benzema comme l’un des grands favoris de l’édition 2022, voire le favori.

« Si on veut rester le plus longtemps possible dans le football, il faut que le corps suive, Karim l'a bien compris. Le dernier rêve pour Karim, c'est le Ballon d'Or. Je pense qu'aujourd'hui, il a un coup d'avance. » On peut aussi souhaiter à KB9, comme dernier rêve à exaucer, de soulever la Coupe du Monde en décembre prochain au Qatar avec le maillot des Bleus.