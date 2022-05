Depuis samedi soir, Karim Benzema a fait un très grand pas supplémentaire vers le Ballon d'Or 2022. Au sommet de son art, le Français a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid aux dépens de Liverpool (0-1). Un trophée qui vient s'ajouter à la Supercoupe d'Espagne, au titre de champion d'Espagne et à la Ligue des Nations remportés cette saison par le vétéran tricolore. Pour Didier Deschamps, cela ne fait plus aucun doute, Karim Benzema sera Ballon d'Or.



Au micro de l'émission Téléfoot, le sélectionneur national a été interrogé sur les chances de voir KB9 succéder à Lionel Messi, et pour lui , pas d'hésitation. "La réponse est simple, de par ce nouveau titre et la saison sportive qu'il a réalisée avec son équipe, et ce qu'il a pu faire lui... Il a été tellement décisif. C'était déjà l'un des favoris, mais il mérite amplement cette récompense individuelle."

Trentième trophée

Généralement peu enclin à livrer ses sentiments face aux caméras, Didier Deschamps est donc derrière son joueur qui, avec cette cinquième Ligue des Champions personnelle, a soulevé le trentième trophée de sa carrière professionnelle. À l'heure de rejoindre les Bleus pour disputer quatre matchs de Ligue des Nations, Karim Benzema n'en finit plus de briller.