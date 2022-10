Le Real Madrid a été la tête d'affiche de la cérémonie du Ballon d'Or lundi soir, mais le FC Barcelone a également remporté trois récompenses malgré une saison médiocre pour l'équipe masculine l'an dernier. Alexia Putellas a remporté son deuxième Ballon d'Or consécutif chez les femmes, après avoir remporté deux fois la saison et atteint une nouvelle fois la finale de la Ligue des Champions.

Laporta affiche sa fierté

Gavi a remporté le prix Kopa du meilleur jeune joueur après une saison où il s'est imposé dans l'équipe nationale espagnole et dans l'équipe de Barcelone. Robert Lewandowski a reçu le prix Gerd Muller du meilleur buteur. S'exprimant après la cérémonie à Mundo Deportivo, le président Joan Laporta a tenu à souligner à quel point il était fier du FC Barcelone, malgré l'année difficile qu'il a connue.



"Nous sommes le club le plus récompensé et voir Gavi être reconnu et crier "Visca el Barca", et Alexia, qui montre sa fierté à tous, et Lewandowski recevoir le prix du meilleur buteur. C'est un événement auquel Barcelone est présent, nous sommes le club le plus nommé et je suis très fier de ces joueurs que nous avons et qui font de Barcelone 'plus qu'un club' et cela nous permet d'avancer la tête haute".



Gavi s'est vu remettre le prix Kopa par Pedri, le précédent lauréat. Une scène qui a fait pleurer Laporta dans la foule. "Quand je les ai vus tous les deux ensemble, j'ai été ému parce que j'aime le Barça et ces deux jeunes joueurs. L'année dernière, Pedri l'a gagné et cette année, ils l'ont donné à Gavi. C'est un garçon qui vous fait l'aimer, un garçon très agité et on le voit dans toutes ses performances."