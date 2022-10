Ballon d'Or : Des chaussures spéciales pour Benzema

El homenaje de adidas a Karim Benzema por su Balón de Oro pic.twitter.com/0UIoLDXjfG

Son Ballon d'Or valait bien un geste de la part d'Adidas. L'équipementier du Real Madrid a sauté sur l'occasion pour rendre hommage à Karim Benzema, désigné meilleur footballeur 2021-2022 lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris.La marque légendaire aux trois bandes a fabriqué une paire de chaussures avec des crampons dorés. On peut y voir également les couleurs de la France sur le bout des lacets.On ne sait pas encore quand Karim Benzema portera ce modèle exceptionnel mais une chose est sûre.L'attaquant et capitaine madrilène et ses coéquipiers joueront ce mercredi soir à Elche dans le cadre de la 10e journée de Liga. Pas le temps de savourer.