Bale égratigne le Real

Gareth Bale n’a pas manqué l’occasion de livrer sa pensée, de manière sous-entendue, au sujet du Real Madrid avec qui, on le sait, les relations ne sont pas au beau fixe depuis le début de la saison. Questionné vendredi à ce sujet, à Bakou lors d’un point presse alors que sa sélection y dispute ce samedi un match de qualification pour l'Euro 2020 contre l'Azerbaïdjan, l’ailier a été assez clair : « Jouer avec le pays de Galles, c’est comme jouer avec les amis le dimanche dans un parc. »

Quand on lui a demandé si porter le maillot gallois lui procurait une plus grande joie, il n’a pas hésité : « Oui, définitivement. C’est normal, je parle ma langue et je suis plus à l’aise. J’ai assurément plus de motivation et d’excitation à jouer avec le pays de Galles. Mais cela ne change pas mon implication sur le terrain. Je me donne à 100%, quel que soit l’endroit où je me trouve. »

Gareth Bale n'a plus joué avec le Real Madrid depuis le 5 octobre dernier. Ses envies de départ lors du prochain mercato semblent se préciser.