Audi gatte les stars du Real Madrid

C'est Noël avant l'heure à Madrid. Comme chaque année depuis 2003, les stars du Real Madrid reçoivent chacun un bolide de leur sponsor, Audi. La livraison pour cette année est arrivée récemment. Tour d'horizon des préférences de chacun. Le modèle qui a eu le plus de succès est le Q7 50 TDI, il a été choisi par onze joueurs. Gareth Bale l'a choisi en noir, Ferland Mendy en gris et Alphonse Areola en rouge. La palme de la voiture la plus chère revient à Sergio Ramos. L'international espagnol a opté pour la A8 50 TDI, d'une valeur de 101 000 euros. Karim Benzema, meilleur buteur du club cette saison avec 16 buts toutes compétitions confondues, s'est, lui, tourné vers la RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic, modèle le moins onéreux (67 000 euros environ). Choix similaire pour le coach, Zinédine Zidane. « Zizou » a cependant opté pour le noir, alors que son attaquant a préféré le blanc.Enfin, celui qui dont le rôle est de rester au marquage des attaquants a décidé cette fois-ci de se démarquer totalement. Raphaël Varane est le seul membre du club à s'être dirigé vers un modèle électrique : le SVU e-tron 55 Quattro (83 000 euros). Sûrement très excités de recevoir leur nouveau bolide, les joueurs vont vite devoir l'oublier pour se consacrer pleinement au [LINK url="https://sports.orange.fr/football/espagne/article/espagne-un-clasico-sous-tension-exclu-CNT000001maj4i.html"]bouillant déplacement[/LINK] qui les attend ce mercredi soir, sur le terrain de leur rival historique, le FC Barcelone.