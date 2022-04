Aubameyang dans un club très restreint

Arsenal a été ravi de trouver un acheteur pour Pierre-Emerick Aubameyang en janvier. Les dirigeants des Gunners étaient engagés dans un contrat énorme avec le joueur et se sont retrouvés avec un élément qui causait des perturbations en dehors du terrain et n'était pas performant sur le pré - tout cela à un coût énorme pour eux. Pourtant, c'est l'équipe qui l'a acheté qui a l'impression d'avoir fait la meilleure affaire maintenant. Après avoir marqué le but de la victoire contre la Real Sociedad hier soir, l'attaquant compte désormais 9 buts lors de ses 11 premiers matches au club.

Aubame comme Zlaan et Ronaldo

Cela le place dans l'élite de l'histoire de la Liga toute entière. Zlatan Ibrahimovic est le dernier joueur à l'avoir fait, en 2009. Les seuls autres joueurs à y être parvenus sont Christian Vieri en 1997, ainsi que Romario et Ronaldo Nazario. Il s'agit d'un groupe impressionnant d'attaquants, et le FC Barcelone doit se sentir assez fier de son activité hivernale. Le club ne gagnera pas le titre cette année, mais il a contribué à un véritable retournement de situation avant ce qui devrait être une saison 2022/2023 compétitive.