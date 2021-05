Au barbecue, c’est Messi qui régale

Le FC Barcelone a encore quatre matchs à jouer avant la fin du championnat. Mais surtout quatre matchs à remporter pour remplir sa part de travail et ne (presque) rien regretter au terme de la saison de Liga. En attendant un éventuel faux pas d'un Atlético de Madrid toujours leader, Lionel Messi et ses partenaires restent soudés comme jamais face à cet ultime challenge.

Et pour renforcer les liens, "La Pulga" a invité tous ses coéquipiers chez lui ce lundi, pour un barbecue de l'amitié. Comme le rapporte Marca, l'Argentin a donc ouvert les portes de sa maison, mis son plus beau tablier de "maître grilladin", et a fait chauffer les braises. Au lendemain d'un précieux succès glané sur la pelouse de Valence (2-3), les Barcelonais ont pu notamment s'offrir de l'ananas rôti, le tout dans une ambiance festive et détendue.

Messi qui reçoit, c'est chose rare

Le média ajoute que le fait que Messi reçoive est suffisamment rare pour être souligné. Pour leurs repas amicaux, les joueurs se retrouvent généralement au restaurant. Quoi qu'il en soit, ce moment aura permis de souder davantage un groupe qui veut croire en ses chances de doublé coupe d'Espagne-championnat. Et qui sait... Si Lionel Messi prolonge au Barça, peut-être offrira-t-il d'autres barbecues à ses coéquipiers l'an prochain.

