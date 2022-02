Les Rojiblancos ont fait une piètre prestation dimanche dans ce qui était l'un des matchs les plus importants de leur saison jusqu'à présent, face au FC Barcelone. Les hommes de Diego Simeone ont pris l'avantage par l'intermédiaire de Yannick Carrasco mais se sont inclinés 4-2 au Camp Nou. L'Atleti n'a pas réussi à se rapprocher de ses hôtes et en a payé le prix en perdant la quatrième place.

Daniel Wass s'est blessé

Mais ce n'est pas le seul prix à payer, puisque la nouvelle recrue Daniel Wass s'est blessée. Arrivé à la fin du mois de janvier, Wass a fait ses débuts sur le banc de touche au Camp Nou. Le Danois s'est ensuite blessé au genou et l'Atleti a confirmé qu'il souffrait d'une entorse de grade 2 du ligament latéral interne du genou droit. La durée de son indisponibilité n'a pas encore été précisée, mais Wass sera sur la touche pendant plusieurs semaines.