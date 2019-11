Atlético: Trippier affublé d'un surnom grâce à Diego Costa

Kieran Trippier a retrouvé le sourire et les terrains depuis son arrivée à l'Atlético Madrid. Le latéral est revenu sur ses premiers mois en Espagne et a notamment expliqué pourquoi il est désormais surnommé "Rooney" par tous ses coéquipiers.

"C'est seulement parce que je suis le seul joueur anglais et Rooney est le seul joueur dont ils ont entendu parler. Cela aurait pu être n'importe quoi. Mais ils m'appellent comme ça parce que c'est le premier nom qui leur est venu. Et partout où je vais, on me crie 'Rooney'. Et je dois remercier Diego Costa pour ça", a-t-il explique pour The Guardian.