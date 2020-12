Leader de la Liga, l'Atlético Madrid ne s'arrête plus. Le club madrilène a fait un excellent investissement en offrant un point de chute à Luis Suarez lorsqu'il avait été chassé du Barça l'été dernier. Et "El Pistolero" s'est montré digne de la confiance placée en lui par Diego Simeone. En cette fin d'année et alors que l'Atlético a remporté son dernier match de 2020 face à Getafe tandis que le Barça a buté à domicile contre Eibar -un match qui a mis en surbrillance l'innocuité de ses joueurs offensifs- une statistique émerge et attire l'attention.



Les attaquants du Barça ne font pas le poids



Ainsi, Luis Suarez a inscrit 8 buts en 11 matches avec l'Atlético Madrid, alors qu'Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Martin Braithwaite en ont cumulé sept en Liga comme aime à le rappeler Marca. L'international uruguayen, qui avait failli rejoindre la Juve l'été dernier, est épanoui à Madrid. En 11 matchs sous le maillot des Colchoneros, Suarez a déjà marqué autant de buts qu'il l'a fait lors de la campagne 2019/20 pour les Blaugrana. Voilà qui accrédite la thèse d'un problème global au Barça. Les performances individuelles décevantes n'étant que le côté visible de l'iceberg.