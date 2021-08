Après que les difficultés financières du Barça aient forcé un Messi en larmes à annoncer son départ du club la semaine dernière, le sextuple vainqueur du Ballon d'Or a signé lundi un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain. Les médias espagnols avaient évoqué une offre de l'Atlético Madrid pour "La Pulga". Mais Diego Simeone a nié qu'il y ait eu une quelconque communication entre le club madrilène et l'international argentin.

"Pas la moindre chance"

"Nous n'avons pas eu la moindre chance", a déclaré Simeone lors d'une conférence de presse avant le premier match de l'Atlético en Liga au Celta Vigo. "[Messi] est un départ vraiment important pour la Liga et pour Barcelone. Nous ne parlions pas avec lui. Nous n'avons pas eu la moindre chance." Concernant l'impact de la sortie de Messi sur la Liga, Simeone a ajouté : "Je comprends que même la Premier League n'a pas Messi ou [Cristiano] Ronaldo, et c'est une ligue très compétitive. Cela dépendra de la croissance de toutes les équipes pour pouvoir faire une ligue compétitive sans avoir aucun de ces joueurs, comme l'a fait l'Angleterre."