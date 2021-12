Si l'Angleterre est le pays le plus touché par la pandémie depuis quelques semaines, les autres pays européens ne sont pas épargnés par la crise sanitaire. Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, attend des décisions adéquates des responsables de la Liga pour protéger les acteurs et éviter une interruption du football.

Simeone face au Covid-19 : "Trouver les meilleures solutions"

« La Liga va travailler sur le sujet (face à la recrudescence des cas de Covid-19), comme cela a été le cas lors des précédentes vagues, a expliqué le technicien argentin en conférence de presse. Ils essaieront de trouver les meilleures solutions, pour éviter une interruption du Championnat et pour que le calendrier continue comme prévu. Mais nous sommes disposés à suivre toutes les décisions des personnes qui sont en charge de ce dossier. »