Atlético - Simeone : "Je vois Dembélé heureux"

"Je le vois excité et heureux"

Venu renforcer l'attaque de l'Atlético de Madrid après le départ de Diego Costa, Moussa Dembélé s'entraîne en attendant ses débuts sous les ordres de Diego Simeone. Ce dernier a valorisé l'intégration de l'ancien attaquant de l'OL, qui sera par ailleurs dans le groupe pour la rencontre face à Eibar, jeudi en Liga."Dembélé vient d'arriver il y a quelques jours et il essaie de s'intégrer au groupe. Heureusement, il a des coéquipiers comme Kondogbia, Carrasco ou Lemar qui sont proches de lui et qui font des traductions afin de rendre la communication plus rapide. Nous aurons le temps de lui faire savoir ce que nous attendons de lui exactement, en attendant nous le laissons s'installer de la meilleure façon possible avec ses coéquipiers., a expliqué Diego Simeone, ce mercredi en conférence de presse.Jeudi soir, en Liga, l'Atlético de Madrid se déplacera sur la pelouse d'Eibar (21h30). Au classement, l'équipe dirigée par le technicien argentin occupe la place de leader avec deux matchs de retard par rapport au Real Madrid et au FC Barcelone, ses deux poursuivants. L'avance est de quatre points sur le Real et sept sur le FC Barcelone. En 16 matchs, l'Atlético n'a encaissé que 6 buts (meilleure défense) et a marqué à 31 reprises (deuxième meilleure attaque derrière le Barça et ses 37 buts).