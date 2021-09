Atlético : Quelle place pour Antoine Griezmann ?

Il a fini par les couper. Arrivé au centre d’entraînement de l’Atlético de Madrid avec les cheveux longs jeudi matin, Antoine Griezmann les portait courts l’après-midi lorsqu’il a posé avec son nouveau (et ex) maillot. Une manière de céder aux récriminations des supporters des Colchoneros, qui réclamaient ce changement capillaire mais aussi les excuses de celui qui les avait quittés pour rejoindre le FC Barcelone il y a deux ans ?



Quoi qu’il en soit, le Mâconnais, auteur d’un doublé la veille avec les Bleus face à la Finlande en qualifications de la Coupe du monde (2-0), affichait un grand sourire pour son grand retour à l’Atlético, où il a été accueilli chaleureusement par Diego Simeone et les joueurs madrilènes. En revanche, pour vraiment connaître l’état d’esprit des fans, il faudra patienter jusqu’à mercredi pour le voir retrouver son ancien public et le Wanda Metropolitano, lors de l’accueil du FC Porto pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Simeone et "l'enthousiasme" de Griezmann "J'ai retrouvé un Griezmann qui avait vraiment d'envie de revenir à l'Atlético. Il est très enthousiasmé par ce retour et j'imagine que les supporters vont être exigeants avec lui comme ils le sont avec nous tous chaque jour", a commenté en conférence de presse un Diego Simeone qui connaît particulièrement bien le Français. Un champion du monde tricolore que l’entraîneur de l’Atlético devrait titulariser dimanche après-midi (14h), lors d’un déplacement qui va le voir effectuer, déjà, son retour à Barcelone. Pas au Camp Nou mais au RCDE Stadium, l’antre de l’Espanyol.



848 jours après son dernier match avec les Colchoneros, en mai 2019 à Levante, « Grizi » va donc débuter aux côtés de Luis Suarez dans un 3-5-2, alors que Joao Felix doit lui commencer sur le banc, en attendant d’aligner le trio d’entrée. Un système qui va rappeler des bons souvenirs au Français, qui a brillé dans cette configuration derrière Karim Benzema contre la Finlande.