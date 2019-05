Atlético: Pour Gabi, d'autres leaders vont s'affirmer

Antoine Griezmann, Diego Godin ou encore Lucas Hernandez quitteront l'Atlético Madrid en fin de saison. Une situation qui peut paraître préoccupante pour l'avenir des Colchoneros. Toutefois, Gabi, ex-milieu défensif des Rojiblancos, a affirmé qu'il n'était pas inquiet pour le futur du club, estimant que d'autres joueurs avaient les capacités pour devenir des leaders.

"Koke, Gimenez et Saul sont des joueurs très importants qui vont assurer ce rôle parce que le blason et le club sont au-dessus de tout joueur. Je pense que le football est comme ça. Tout le monde prend les décisions qu’il veut et comme je l'ai dit lorsqu'on était coéquipiers (à propos d'Antoine Griezmann), jouer à l’Atlético n’est pas une obligation mais une fierté", a déclaré l'ancien capitaine de l'Atlético à Marca.

A noter que, d'après la presse espagnole, Juanfran et Filipe Luis pourraient eux aussi quitter le navire lors du prochain mercato d'été.