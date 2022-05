Une seule victoire en six matchs toutes compétitions confondues, c'est le problématique bilan de l'Atlético de Madrid qui n'arrive plus à se remettre dans le sens de la marche. Une situation qui commence à inquiéter en interne et ce samedi, après un revers logique concédé sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (2-0, 34e journée de Liga), Jan Oblak a avoué son incompréhension. Le portier madrilène se demande ce qu'il se passe.



Dans des propos rapportés par AS, l'international slovène a fait le point sur une situation qu'il ne comprend pas. "Je n'ai pas d'explication à ce qu'il se passe. Depuis que je suis au club, je n'ai jamais vu ça. Les coéquipiers ont de la personnalité et de l'envie, mais sur le terrain, cela ne se ressent pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Nous devons nous améliorer et trouver la source du problème car il reste quatre matchs pour nous qualifier pour la Ligue des champions. Si on n'y arrive pas, ce sera problématique."

Le Betis en embuscade

Au classement, les Colchoneros sont effectivement toujours quatrièmes, et donc en possession de l'ultime billet pour une qualification pour la compétition européenne. Mais à quatre journées de la fin, ils ne possèdent que quatre unités d'avance sur le Betis Seville (5e). Et si leurs poursuivants sont pour l'instant tout aussi inconstants dans leurs résultats, les joueurs de l'Atlético feraient bien de se ressaisir rapidement.