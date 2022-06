Alvaro Morata a quitté le Wanda Metropolitano en 2020 après un conflit avec Diego Simeone et on pense qu'il sera difficile de réparer leur relation plutôt tendue. Et même si c'était le cas, Morata devrait faire face à une rude concurrence dans la capitale espagnole. Luis Suarez est peut-être sur le point de quitter l'Atlético, mais Morata devra toujours se battre avec Antoine Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha et Angel Correa pour obtenir des minutes de jeu sur le front de l'attaque.

Morata va encore bouger

L'affaire est encore davantage compliquée par le fait que la Coupe du monde au Qatar n'est plus désormais très loin. Morata voudra jouer semaine après semaine pour gagner une place dans l'équipe de Luis Enrique pour le périple au Moyen-Orient. Un nouveau départ semble être la solution la plus probable - la Juventus n'a toujours pas exclu définitivement un retour, tandis qu'Arsenal a également été crédité d'un intérêt.