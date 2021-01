Atlético Madrid : Vers une prolongation de Simeone ?

💰 El Atlético de Madrid propone a Simeone renovarle hasta 2024

L'Atlético et Simeone, une histoire d'amour

« El Cholo » semble bien parti pour durer à Madrid.Les dirigeants du club auraient déjà proposé la prolongation au principal concerné. Il faut dire que, Miguel Angel Gil Marin, le PDG des Colchoneros, est formel : il ne veut pas perdre l'Argentin, sous contrat pour le moment jusqu'au 30 juin 2022.C'est son agent, Natalia Simeone, qui est sa sœur, qui négocie actuellement avec les dirigeants de l'Atlético. Avec la défaite et l'élimination en Coupe du Roi, certains supporters remettaient en cause sa présence au poste d'entraîneur la saison prochaine, cette possible prolongation mettrait clairement fin à ce débat.Il est plutôt rare qu'un entraîneur reste aussi longtemps au même poste et surtout dans un même club. Diego Simeone et les Colchoneros vivent une histoire d'amour.Ce dernier a fait du club madrilène l'un des plus réguliers du pays. Au niveau de la Coupe du Roi, Diego Simeone en a remporté une, en 2013. Et un an plus tard, c'est la Supercoupe d'Espagne qu'il a gagné. De plus, sur la scène européenne, les Colchoneros ont été finalistes de la Ligue des Champions en 2014 et 2016. Quant à la Ligue Europa, ils l'ont remportée en 2012 et 2018.Un temps annoncé au PSG en 2015, l'Argentin a rapidement mis fin à ces rumeurs et a prolongé avec les Colchoneros. Preuve de sa fidélité et de sa loyauté. Aujourd'hui, c'est l'un des entraîneurs les mieux payés du monde.