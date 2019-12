Atlético Madrid : Thomas Lemar, une confirmation si difficile

🇫🇷 #OL

👉 La piste Nzonzi pourrait aboutir du côté de Lyon

❌ Plus compliqué pour Gameiro et Lemar...https://t.co/4KbWZSmcc0

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 19, 2019

Lemar compte persévérer avec les Colchoneros



🇪🇸 #Atlético

🇫🇷 Lemar déjà vers un départ ?

👉 Ses performances n'ont pas convaincu Simeonehttps://t.co/V66aNXFg2r

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 29, 2019

Après une première saison pour s’adapter, Thomas Lemar peine à confirmer avec l’Atlético Madrid. Arrivé durant l’été 2018 pour environ 72 millions d’euros avec l’étiquette de champion du monde, le Guadeloupéen n’arrive pas à s’imposer sous les ordres de Diego Simeone. Si le Français a eu pas mal de temps de jeu l’an dernier, la donne est bien différente depuis quelques mois. En effet, Koke et Angel Correa lui sont préférés depuis la reprise au poste d’ailier gauche. A tel point, que Lemar est petit à petit devenu un joker de luxe avec les Colchoneros. Pourtant, « El Cholo » ne cache pas que son joueur mériterait plus de temps de jeu parfois. Malheureusement pour lui, Lemar est souvent le premier sacrifié durant les matchs où il débute titulaire. Sorti à la pause contre le FC Séville ou peu avant l’heure de jeu contre Osasuna, l’ancien Monégasque a vu du banc ses coéquipiers montrer un visage bien plus intéressant par la suite.Pour l’heure, alors qu’il en est à 20 apparitions cette saison avec les Madrilènes, le numéro 11 n’a pas encore été décisif, alors qu’il avait marqué deux fois et avait délivré trois passes décisives l’an dernier. Forcément, à quelques mois de l’Euro 2020, la situation du joueur, qui compte 22 sélections avec les Bleus, interpelle. Alors qu’il peine à confirmer son immense potentiel aperçu du côté du Rocher, Lyon, qui va devoir composer avec les longues absences de Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay, a pensé à lui pour le mercato d’hiver. Si l’Atlético Madrid pouvait imaginer un départ du Français, ce dernier a semble-t-il fait son choix en voulant rester dans la capitale espagnole et tenter d’inverser la tendance qui s’est petit à petit installer dans l’esprit de son entraîneur. Ce dimanche (à 16h00, sur beIN SPORTS 1), Thomas Lemar pourrait profiter du déplacement de son équipe au Stade Benito-Villamarin pour y affronter le Betis pour tenter de briller à nouveau avant la trêve hivernale.