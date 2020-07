Atlético Madrid - Simeone : « Griezmann ? Je n'ai pas de mots ! »

En débarquant à Barcelone, Antoine Griezmann avait forcément coché les dates de ses deux confrontations contre l'Atlético Madrid. Deux rendez-vous singuliers. Deux marqueurs dans une saison d'acclimatation. Reporté suite à la crise sanitaire, , ce mardi, qui plombe un peu plus les Blaugrana dans la course au titre.Remplaçant lors des dernières sorties du club catalan, Antoine Griezmann était attendu pour ce match, mais il n'a eu aucun traitement de faveur. Quique Setién l'a fait entrer au bout de la nuit, à la 90eme minute... Le malaise est palpable, y compris dans le camp d'en face, où le bienveillant Diego Simeone n'a pas caché son étonnement., a lâché le technicien argentin dans des propos relayés par L’Équipe.Simeone a par ailleurs tenu à féliciter Yannick Carrasco, très en vue après avoir obtenu deux penalties pour les Colchoneros. « Il fait du bon travail depuis qu'il est revenu au club. C'est un effort énorme qu'il devait faire pour revenir, et il l'a fait. On voit le résultat., vertical, déterminant vers le but adverse. Il a déjà joué un bon match contre Bilbao, et aujourd'hui, c'est sans doute son meilleur match depuis qu'il est revenu. »