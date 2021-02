Une préparation particulière

Lundi soir, le Celta Vigo a mis fin à la série de huit victoires consécutives de l'Atlético Madrid en arrachant le nul (2-2). Il faut dire que l'équipe des Colchoneros n'était pas au complet. Quelques heures avant le match, l'équipe a recensé deux nouveaux cas positifs à la Covid-19. Il s'agissait de Thomas Lemar et d'Hector Herrera.Malgré tout, l'entraîneur Diego Simeone, qui a lui même été touché en début de saison, n'est pas inquiet : « Nous vivons des moments très difficiles pour le monde et pour la société et, bien que nous essayions de prendre soin de nous-mêmes, la contagion n'est pas seulement dans l'Atlético, elle est dans la société.Avec ces deux nouveaux cas, Diego Simeone a mis en place une préparation particulière. Si cela a été fait « avec beaucoup d'enthousiasme et d'excitation » de la part des joueurs, ces derniers n'ont pas pu s'entraîner physiquement avant le match. «», a déclaré l'entraîneur aux journalistes. Même si le match s'est conclu par un nul, il a « vu beaucoup de choses positives sur le terrain. Nous avons eu une grande réaction en deuxième mi-temps après n'avoir pas pu dominer le jeu en première et les joueurs ont montré une réelle détermination à rivaliser. » Pour maintenir l'écart de points avec le FC Barcelone et le Real Madrid, les Colchoneros devront l'emporter contre Grenade et Levante, leurs deux prochains matchs en Liga.