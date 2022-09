Atlético Madrid : Simeone et le cas Griezmann

Après l’avoir récupéré en prêt du FC Barcelone, l'Atletico devra payer 40 millions d'euros pour s'attacher définitivement les services d'Antoine Griezmann à la fin de la saison. Sauf si ce dernier joue moins de 45 minutes dans 50 % des matchs auxquels il participe cette saison. Les dirigeants matelassiers semblent avoir opté pour cette solution afin de ne pas avoir à acheter le Mâconnais et c’est ce qui explique pourquoi ce dernier n’apparait que lors des secondes périodes des matches de son équipe.

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, n’a pas voulu trop s’attarder sur le traitement réservé Antoine Griezmann, vendredi quand il a été interrogé à ce sujet par la presse espagnole. El Cholo n’a lâché que quelques mots, rappelant qu’il était simplement un employé du club.

"Vous me connaissez depuis dix ans. Je suis un homme de club et je le serai toujours", a-t-il tonné. En d’autres termes, il n’est pas là pour contester les décisions prises par la hiérarchie. Au grand dam de « Grizou », l’Argentin ne bougera donc pas le petit doigt dans cette affaire. Le Français est plus que jamais livré à lui-même et c’est une mauvaise nouvelle autant pour lui que pour l’équipe de France, même si Didier Deschamps lui a récemment fait part de son soutien.