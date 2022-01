Atlético Madrid : Simeone confiant malgré tout

La Real Sociedad a remporté une victoire confortable 2-0 sur l'Atletico Madrid à la Reale Arena en Copa del Rey mercredi soir. Ce résultat permet à l'équipe de San Sebastian de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, tandis que l'Atletico est éliminé. Ce résultat est un coup dur pour l'Atletico, qui a été éliminé de la Supercopa de Espana par Bilbao. Malgré leur statut de champions en titre de la Liga, les joueurs de l'Atlético connaissent une mauvaise saison : ils sont actuellement quatrièmes au classement, à 16 points du Real Madrid.

Diego Simeone y croit toujours

Le coach argentin des Colchoneros, Diego Simeone, évoque la campagne actuelle de ses troupes dans des propos accordés à AS. "La seule façon de s'améliorer est d'aider nos footballeurs, de leur donner confiance et tranquillité d'esprit en ce moment où la situation crée des complications", a déclaré Diego Simeone après le match face à la Sociedad. "C'était un match difficile. Nous sommes à un stade où, comme beaucoup le disent, la dynamique n'est pas bonne. Mais pensons positivement. Je suis optimiste et je crois en mes joueurs. C'est un problème de football, de vie. Chaque jour n'est pas le même. La saison dernière a été magnifique et cette saison s'avère très difficile. Mais les opportunités sont là. Nous avons la Liga et la Ligue des Champions".