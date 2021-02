Atlético Madrid : Lemar positif au Covid

Une préparation bouleversée

Encore une mauvaise nouvelle pour les Colchoneros, de plus en plus touchés par le coronavirus. D'après le média Cuatro, deux nouveaux joueurs de l'équipe ont été testés positifs. Il s'agirait du Français Thomas Lemar et du Mexicain Hector Herrera. Les deux joueurs de Simeone doivent donc rester à l'isolement et rateront les prochains matchs de l'Atlético, dont celui contre le Celta Vigo, ce lundi soir. Ils complètent la liste d'absents liés à la Covid-19, composée de Joao Félix, Moussa Dembélé, Yannick Carrasco, et Mario Hermoso. Tous ces joueurs respectent un strict isolement et doivent passer plusieurs tests. Pour le moment, aucun retour n'a été annoncé par le club, qui compte encore assez de joueurs pour maintenir les rencontres de son calendrier.Avec cette nouvelle, le club a dû réagir. Toujours d'après Cuatro, Diego Simeone a annulé l'entraînement d'avant-match ce lundi. Autre mesure prise par le club, les dirigeants ont demandé aux joueurs de rejoindre le Wanda Metropolitano de manière individuelle, via leur voiture personnelle. Ces six cas de la Covid-19 affectent l'effectif qui se retrouve sans certains de ses joueurs en très bonne forme. Heureusement pour l'Atlético Madrid, l'équipe possède sept points d'avance sur le FC Barcelone et le Real Madrid. En cas de défaite, les Colchoneros conserveraient donc leur première place en Liga. Et ce, avec toujours un match de retard. Après la rencontre face au Celta Vigo, l'Atlético se déplacera à Grenade, puis à Levante, respectivement 8eme et 9eme au classement de la première division espagnole.