Atlético Madrid : la série décevante de Joao Felix

Les fans de l'Atlético de Madrid sont probablement épuisés par le récit d'une relation difficile entre Diego Simeone et Joao Felix, mais une fois de plus cette saison, l'entente entre les deux hommes n'est pas au beau fixe.

Joao Felix au point mort

Diego Simeone a sélectionné Felix comme titulaire pour les cinq premiers matches consécutifs de cette saison. Le Portugais avait bien commencé après un triplé de passes décisives contre Getafe lors de la première journée, mais depuis, il n'a toujours pas contribué directement à un but. Ses performances face aux cages ne sont pas meilleures non plus.

Lors des trois derniers matches, Joao Felix a été écarté de l'équipe. En termes de minutes, 29 au total, il s'agit de sa pire série depuis qu'il a rejoint les Colchoneros. Samedi, Simeone a semblé envoyer un message à Felix face aux médias, en parlant de l'excellente attitude d'Angel Correa. Pire encore, lorsque Felix est entré en jeu contre Séville, le Club Bruges et Gérone, il n'a pas fait preuve de l'esprit de travail et du sens du collectif que Simeone apprécie.