Atlético Madrid : Koke aimerait convaincre Messi de rejoindre le club

Samedi, l'Atlético Madrid va disputer un derby contre le Real Madrid en Liga (21 heures). Leader du classement et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club rojiblanco va affronter une équipe du Real qui reste sur un succès probant en C1, face au Borussia Mönchengladbach (2-0). Ce qui annonce une partie pour le moins disputée.





Dans un entretien accordé à AS, Koke a été sondé au sujet du futur de Lionel Messi. Le natif de Rosario sera en fin de contrat en juin 2021 avec le Barça et, dès le mois de janvier, il pourra négocier avec les clubs de son choix dans l'optique d'un éventuel transfert. Le milieu de terrain espagnol de l'Atlético a imaginé comment il pourrait convaincre Messi de venir renforcer l'effectif dirigé par Diego Simeone. " Ce garçon est bon, oui, il est bon. C'est difficile. Leo a fait sa carrière à Barcelone, il sera difficile de le faire sortir de là. Pourquoi pas à l'Atlético ? Parfois, en parlant avec des amis, nous rions beaucoup et nous nous demandons : 'Comment convaincriez-vous Messi de venir à l'Atlético'", a expliqué le joueur.

Suarez et le désir de gagner la Ligue des Champions, des arguments pour convaincre Messi ?

Avouant que ce mouvement serait compliqué sur le plan économique vu le salaire touché par Messi au Barça, Koke a des arguments en tête. "En lui lançant le sujet de la Ligue des Champions, si nous n'avons pas de Ligue des Champions, peut-être qu'il pourrait être convaincu de venir. On ne sait jamais. Les joueurs sont souvent regardés pour leur envie de gagner des choses et des choses que, peut-être, dans les clubs, ils n'ont pas pu gagner. Peut-être qu'en lui parlant de Luis Suarez, je peux le convaincre. C'est du football, nous avons une grande équipe, les joueurs que nous avons sont spectaculaires et nous espérons que ce sera la grande année de la Ligue des Champions pour l'Atlético."



Lionel Messi, très proche de Luis Suarez, n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2015, et un succès face à la Juventus Turin à Berlin (3-1) en compagnie, notamment, de Luis Suarez et Neymar sur le front de l'attaque.