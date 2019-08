Ibrahimovic ? Rooney ? Non, Joao Felix ! Après avoir martyrisé le Real Madrid 7-3, l’Atlético Madrid a cette fois disposé de l’équipe des All Stars de la Major League Soccer (3-0). Un nouveau carton plein qui a permis à Joao Felix de se distinguer à nouveau. Avant cela, c’est Roro, un jeune issu du centre de formation, qui a fait lever les foules avec une passe décisive en forme de talonnade pour Marcos Llorente débarqué du Real cet été (1-0, 43e).

C’est à la 55e que Diego Simeone a décidé de changer complètement son effectif en lançant une majorité de titulaires en puissance. Et après le derby contre le Real de Zidane, l’attente était grande autour de Diego Costa ou Joao Felix. Et les deux n’ont pas déçu. Leur soif de buts cadre parfaitement avec l’état d’esprit de leur entraîneur qui ne se lasse pas de cette exigence caractéristique.

Auteur du deuxième but, l’ancienne pépite du Benfica Lisbonne, a fait la différence d’une frappe enroulée de l’extérieur de la surface (2-0, 84e). Et comme il n’était pas rassasié, le nouveau numéro 7 de l’Atlético Madrid y a ajouté une passe décisive depuis la ligne médiane pour un Diego Costa parfaitement servi dans sa course et auteur du dernier but (3-0, 92e).

L’attente était énorme pour le jeune Portugais arraché 120 millions d’euros au club lisboète. S’il poursuit sur ce rythme, on ne parlera bientôt plus du montant de ce transfert mais uniquement de ses exploits.



Joao Felix buteur face au Real Madrid :