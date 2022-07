Atlético Madrid : Jan Oblak va prolonger jusqu'en 2025

Jan Oblak s'est mis d'accord avec l'Atletico Madrid sur un nouveau contrat qui le gardera dans la capitale espagnole jusqu'à l'été 2025, selon Fabrizio Romano. Le contrat précédent du joueur de 29 ans devait expirer à la fin de la saison 2022-23. Oblak, international slovène avec 50 sélections en équipe nationale, a débuté sa carrière dans son pays à l'Olimpija Ljubljana avant de rejoindre Benfica en 2010. Il a passé les quatre années suivantes sous contrat avec le club portugais, mais n'a pas réussi à s'imposer à Lisbonne - il a été prêté à Beira-Mar, Olhanense, Uniao de Leira et Rio Ave.

L'un des meilleurs gardiens au monde

Mais Oblak a rejoint l'Atletico à l'été 2014 et s'est depuis imposé comme l'un des meilleurs gardiens de but du football européen. Il a joué 352 matchs pour les géants espagnols, remportant la Liga lors de la saison 2020-21 et gardant 175 clean sheets. Sa forme a baissé l'année dernière, mais il reste un gardien de premier plan. "Le nouveau contrat de Jan Oblak avec l'Atletico Madrid sera valable jusqu'en juin 2025, le salaire sera augmenté", affirme ainsi le journaliste Fabrizio Romano.