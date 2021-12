Les nouvelles règles de La Liga signifient que les clubs ont dû tester tous leurs joueurs avec des tests PCR avant de revenir de la trêve de Noël. Il existe déjà environ 200 tests positifs confirmés à travers La Liga et la Segunda, et l'Atlético Madrid a maintenant confirmé sa liste. Les joueurs de l'équipe première Koke, Antoine Griezmann, Hector Herrera et João Félix ont ainsi tous été testés positifs, comme l'entraîneur principal Diego Simeone.

Simeone aussi positif

Les cinq joueurs devront s'isoler chez eux, conformément aux directives du gouvernement espagnol, et ils manqueront le match de dimanche contre le Rayo Vallecano, qui a, lui, signalé plus de 15 tests positifs. Ils manqueront également le match de Copa del Rey contre le Rayo Majadahonda, mais devraient revenir pour le match contre Villarreal le 9 janvier 2022, en fonction de la date à laquelle les tests positifs ont été effectués. Les joueurs continueront à subir des tests de flux latéral tous les jours avant l'entraînement, et l'Atlético espère qu'il n'y aura pas des tests positifs supplémentaires, d'autres clubs ayant signalé des tests à deux chiffres...