Atlético Madrid : Cerezo ne veut pas se prononcer pour Griezmann

Loin de s'améliorer, la situation d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid questionne. Cantonné au banc des remplaçants depuis le début de saison, le meneur de jeu tricolore doit se contenter de petits bouts de matches. La faute à un deal entre le FC Barcelone et le club madrilène qui obligerait ce dernier à lever l'option d'achat de 40 millions d'euros du Mâconnais s'il venait à jouer 50% des matches des Colchoneros.

"C'est un joueur magnifique"

Alors que les hommes de Diego Simeone vont démarrer ce mercredi soir contre le FC Porto leur campagne de Ligue des champions 2022-23, le président du club de Liga, Enrique Cerezo, sollicité par AS, n'a pas souhaité commenter l'actuel statut du champion du monde au sein de l'effectif madrilène. Le dirigeant espagnol s'est toutefois contenté de vanter les mérites de l'ancien sociétaire de la Real Sociedad.

"Antoine est un grand joueur et je suis très content qu'il soit avec nous, a d'abord déclaré le patron de l'Atlético pour le quotidien sportif madrilène. C'est une personne formidable et j'ai une excellente relation avec lui. Je peux seulement vous dire que c'est un joueur magnifique et qu'il est avec nous. Je n'aborde jamais les questions tactiques", a ainsi conclu le dirigeant espagnol.