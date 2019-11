Atlético: Le souhait de Cerezo au sujet de Griezmann et du Barça 

Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid garde manifestement un oeil avisé sur les prestations du FC Barcelone et plus précisément d'Antoine Griezmann. Et loin de l'accord trouvé entre les deux clubs, mais mollement démenti, Cerezo espère le meilleur pour son ancien joueur.

"Je dis toujours la même chose: J'aimerai que Griezmann soit aussi bien traité à Barcelone qu'on l'a traité ici", a-t-il expliqué. Un propos qui vient à la suite de prestations décevantes pour l'attaquant international français qui n'a pas encore réussi à donner son meilleur avec le Barça. Son manque de relation technique avec Messi étant notamment mise en avant.