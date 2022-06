Selon Marca, l'Espagnol Saul Niguez, qui a eu du mal à s'adapter à la Premier League à Chelsea et qui n'a joué que 1 200 minutes en 23 matches à Stamford Bridge, ne continuera pas chez les Blues. Malgré cela, on comprend que Saul retourne dans la capitale espagnole pour y rester. Diego Simone apprécierait sa polyvalence et sa capacité à jouer aussi bien au milieu qu'en défense.

Un joueur polyvalent



Né et élevé à Elche, Saul a commencé sa carrière au Real Madrid avant de passer chez les Rojiblancos à l'âge de 14 ans. Après avoir joué trois ans avec l'Atlético B et une saison en prêt au Rayo Vallecano, il a percé dans l'équipe première de l'Atlético en 2014. Il a depuis joué 340 matchs pour le club toutes compétitions confondues, offrant 43 buts et 20 passes décisives. Le joueur de 27 ans a également réussi à obtenir une reconnaissance internationale, faisant 19 apparitions avec la Roja et contribuant à trois buts pour son pays.