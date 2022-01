L'Atletico Madrid a jeté son dévolu sur un joueur de Valence pour remplacer Kieran Trippier. Trippier a été un élément clé de la saison dernière à l'Atletico, qui a d'ailleurs remporté le titre de Liga, mais il a décidé de retourner en Angleterre pour des raisons personnelles. L'international anglais a rejoint Newcastle pour un montant d'environ 15 millions d'euros, et l'Atletico Madrid a compris sa situation.

Wass vers les Colchoneros

Mais les Colchoneros ont besoin d'un remplaçant, et selon Mundo Deportivo, ils vont se tourner vers la star de Valence Daniel Wass. Wass est un milieu de terrain polyvalent capable de jouer en tant que défenseur latéral, et il pourrait bien se glisser dans la position de Trippier. Wass est avec Valence depuis 2018, mais il a été régulièrement lié à un départ. Il est également en fin de contrat cet été, et Valence doit réduire sa masse salariale pour se conformer aux règles de La Liga. Cela pourrait signifier que Wass est disponible à bas prix, et l'Atletico Madrid pourrait bien avoir trouvé la solution parfaite.