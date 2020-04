Atlético : Le grand regret de Morata

"Van Dijk ? Une montagne"

Dans un live Instagram avec le tennisman italien Fabio Fognini, Alvaro Morata s'en est pris à son ancien club du Real Madrid avec qui il a débuté chez les pros en 2010. "Quand j'étais enfant, j'ai d'abord joué à l'Atlético, a-t-il retracé. Et puis en grandissant j'ai senti un peu de pression, donc je suis allé à Getafe une saison, avant de filer au Real. En fait,, a ainsi avoué l'attaquant.



Morata a également évoqué les défenseurs les plus coriaces qu'il a pu défier au cours de sa carrière : "Giorgio Chiellini, je ne sais pas s'il le fait exprès, mais quand il me rencontre, il me détruit toujours", a déclaré Morata en riant.

"Sergio Ramos est également un défenseur coriace, tandis que lorsque vous affrontez Virgil Van Dijk, on dirait que vous avez frappé une montagne". Au Real, Morata a remporté deux Liga, deux Coupe du Roi et deux Ligue des champions.