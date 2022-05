La plaque de Thibaut Courtois au Wanda Metropolitano a été retirée lundi, trois jours seulement après que le gardien belge a déclaré, à l'approche de la finale de la Ligue des champions, qu'il était désormais du bon côté de l'histoire, en référence à la finale perdue contre le Real Madrid à Lisbonne lorsqu'il jouait pour l'Atlético de Madrid. Lundi, le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, a répondu à la volonté de certains supporters de l'Atlético de retirer ainsi la plaque de récompense de Courtois.

Les Colchoneros en veulent à Courtois

"Si vous voulez enlever la plaque de Courtois, allez-y avec une hache et une pelle et enlevez-la", a déclaré Cerezo. Quelques heures plus tard, la plaque du gardien belge sur l'allée des légendes du Wanda Metropolitano a été arrachée. Le nouveau champion d'Europe est considéré comme une des légendes de l'Atlético, qui place une plaque pour chaque joueur qui atteint 100 apparitions sous le maillot rouge et blanc.