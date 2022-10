Le joueur de 22 ans a été laissé sur le banc de touche lors du match nul 0-0 de l'Atlético de Madrid face au Club Bruges. Dans les derniers instants du match, c'est Axel Witsel que Diego Simeone a appelé à la rescousse.

Joao Felix frustré

Felix, frustré, l'a montré en retournant sur le banc de touche, faisant mine de s'énerver. C'est le quatrième match consécutif qu'il commence sur le banc et, après avoir joué seulement 29 minutes au cours de ces quatre matches, l'attaquant en a assez de jouer les seconds rôles.



Selon Partidazo Cope, il envisage désormais de quitter le club à l'été 2023. Le Portugais estime que Simeone sera à l'Atleti la saison prochaine et que la situation entre eux n'est pas tenable. Avant le match, Simeone avait assumé la responsabilité du manque d'apparitions et du manque de forme de Felix, mais le joueur continue à chauffer le banc. .